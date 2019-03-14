برلماني يطالب باستثناء الصحفيين والإعلاميين من المحاسبة بقانون الجريمة الإلكترونية

طالب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، باستثناء الصحفيين والإعلاميين من المحاسبة وفقا للمادتين 24،25 بقانون الجريمة الإليكترونية والتي تنصان على إقرار عقوبة في حالة التصوير ونشر تلك الصور عبر وسائل الاتصالات الحديثة.



جاء ذلك خلال لقاء وفد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع وزير الاتصالات، عمرو طلعت، بالقرية الذكية.



وأكد النائب، أن هذه المواد تعوق عمل الصحافة والإعلام، لأن النشر في هذه الحالة يكون من واقع العمل وليس بقصد توقيع الضرر على أي طرف، مطالبا وزير الاتصالات، بوضع نص في اللائحة التنفيذية للقانون والمزمع الانتهاء منها بعد أسبوع، يستثني الصحفيين والإعلاميين من العقوبة، لاسيما وأنهم يقومون بأعمالهم.



وأشار إلى ضرورة الاستثناء أيضا لمن يقوم بالتصوير أثناء وقوع جريمة جنائية، مدللا على ذلك بما حدث مع فتاة التجمع التي قامت بنشر فيديو للمتحرش بها، إلا أنها وقعت تحت طائلة القانون.