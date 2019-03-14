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أبو العينين يهنئ المهندس كامل الوزير بعد تولي حقيبة النقل

الخميس 14/مارس/2019 - 02:35 م
أبو العينين يهنئ
أبو العينين يهنئ المهندس كامل الوزير بمنصب وزير النقل
محمود مطاوع
قدم رجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، التهاني للمهندس كامل الوزير بعد تعيينه وزيرا للنقل.

وشارك أبو العينين، في اللقاء الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع عدد من المطورين الصناعيين والمستثمرين على هامش زيارته للمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة، حيث كان على رأس الحضور رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي.

وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي صباح اليوم الخميس، إلى مقر الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، في زيارة تهدف إلى الوقوف على آخر تطورات المشروعات وأعمال البنية التحتية ومتطلبات المنطقة والمستثمرين باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التي توليها الحكومة اهتمامًا خاصًا في ظل ما تشهده من زيادة في المشروعات التنموية وإقبال من المستثمرين.

ورافق رئيس الوزراء، فى الزيارة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، واللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية.

ولدى وصوله إلى مقر الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، كان في استقبال رئيس مجلس الوزراء، الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة، واللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للمنطقة الجنوبية، واللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية، وكبار مطوري ومستثمري المنطقة الجنوبية، وقيادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وخلال كلمته التي ألقاها في حضور رئيس الوزراء، توجه الفريق مهاب مميش بالشكر لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، على الدعم والمساندة والمتابعة المستمرة لأعمال المنطقة، بما يؤكد أهمية المشروع ونتائجه التي بدأت تؤتي ثمارها في وقت قصير.

وقال الفريق مميش: "إننا في المنطقة الاقتصادية نعمل وفق توجيهات القيادة السياسية للعمل على تطوير المنطقة والمشروعات التنموية بها من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية ولتكون المنطقة في قلب منطقة التجارة بالعالم"، مشيرا إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشجيع الاستثمارات ومنها قانون الاستثمار الجديد، لافتا إلى أن مشروعات المنطقة الاقتصادية تتقدم يوما بعد يوم وسيقوم اليوم رئيس الوزراء بتفقد البنية التحتية للمشروعات لكي نستفيد من توجيهاته والعمل على تنفيذها.

وأكد وعده للشعب المصري بأن تكون المنطقة الاقتصادية إحدى أهم المناطق الاقتصادية فى العالم، لافتًا إلى نجاح الهيئة في ذلك من خلال توقيع عقود تتجاوز المليار دولار، واستمرارها في تطوير جميع أراضي المنطقة من خلال تنفيذ وتطوير البنية التحتية، وإنشاء محطات الكهرباء وتحلية المياه وتوصيل المرافق لجميع مواقع مشروعات المنطقة.

فى ذات السياق، قام اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية، بتقديم عرض تفصيلي عن المنطقة الشمالية، وعملية تطوير ميناء شرق بورسعيد، بعد الانتهاء من تنفيذ الرصيف الخرساني، بطول 5 كم، من تركيب الأوناش بالرصيف الشرقي، وتجهيز ساحات التداول خلف الأرصفة الجديدة، وأعمال تكريك الميناء التي وصلت إلى 67.5 مليون م3.

كما قدم برايا موقف البنية التحتية والمرافق في المنطقة الصناعية واللوجستية والميناء، وما وصلت إليه، بالإضافة إلى عمليات تحسين التربة لمساحة 14 مليون م2، والتي سيتم الانتهاء منها بنهاية عام 2019، كما أشار إلى أهم العقود التي قامت الهيئة بتوقيعها خلال عام 2018 مع شركتي شرق بورسعيد، وسيسكو ترانس، والأخرى التي يجري التفاوض بشأنها.

وعقب تقديم العروض التقديمية، قام الفريق مهاب مميش، بتقديم درع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
أبو العينين يهنئ المهندس كامل الوزير بعد تولي حقيبة النقل
أبو العينين يهنئ المهندس كامل الوزير بعد تولي حقيبة النقل
أبو العينين يهنئ المهندس كامل الوزير بعد تولي حقيبة النقل
أبو العينين يهنئ المهندس كامل الوزير بعد تولي حقيبة النقل
أبو العينين يهنئ المهندس كامل الوزير بعد تولي حقيبة النقل
أبو العينين يهنئ المهندس كامل الوزير بعد تولي حقيبة النقل
أبو العينين يهنئ المهندس كامل الوزير بعد تولي حقيبة النقل
أبو العينين يهنئ المهندس كامل الوزير بعد تولي حقيبة النقل
أبو العينين يهنئ المهندس كامل الوزير بعد تولي حقيبة النقل
أبو العينين يهنئ المهندس كامل الوزير بعد تولي حقيبة النقل
أبو العينين يهنئ المهندس كامل الوزير بعد تولي حقيبة النقل
أبو العينين يهنئ المهندس كامل الوزير بعد تولي حقيبة النقل
أبو العينين يهنئ المهندس كامل الوزير بعد تولي حقيبة النقل
أبو العينين يهنئ المهندس كامل الوزير بعد تولي حقيبة النقل
أبو العينين يهنئ المهندس كامل الوزير بعد تولي حقيبة النقل
أبو العينين يهنئ المهندس كامل الوزير بعد تولي حقيبة النقل
أبو العينين يهنئ المهندس كامل الوزير بعد تولي حقيبة النقل
أبو العينين يهنئ المهندس كامل الوزير بعد تولي حقيبة النقل
أبو العينين يهنئ المهندس كامل الوزير بعد تولي حقيبة النقل
أبو العينين يهنئ المهندس كامل الوزير بعد تولي حقيبة النقل
أبو العينين يهنئ المهندس كامل الوزير بعد تولي حقيبة النقل
أبو العينين يهنئ المهندس كامل الوزير بعد تولي حقيبة النقل
أبو العينين يهنئ المهندس كامل الوزير بعد تولي حقيبة النقل

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