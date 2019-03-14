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أخبار العالم

مشرعون أمريكيون: طائرات بوينج 737 ماكس 8 و9 ستتوقف عن التحليق

الخميس 14/مارس/2019 - 07:04 م
صدى البلد
رويترز
ذكر مشرعون أمريكيون بعد إفادة من مسؤولين بإدارة الطيران الاتحادي أن طائرات بوينج 737 ماكس 8و9 ستظل متوقفة عن التحليق "لأسابيع" على الأقل لحين اختبار برمجيات كمبيوتر محدثة وتركيبها في جميع الطائرات.

حمل تحطم طائرة بوينج 737 ماكس8 للخطوط الجوية الإثيوبية قرب أديس أبابا الأحد، بعد أربعة أشهر على حادث مماثل تعرضت له طائرة لشركة "لايون إير" في إندونيسيا، عددا كبيرا من البلدان وشركات الطيران الى تعليق استخدام هذا النوع من الطائرات، وكان آخرها الولايات المتحدة نفسها، حيث مقر الشركة المصنعة.


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