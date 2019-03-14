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رياضة

تعرف على موعد عودة هشام محمد لتدريبات الأهلي

الخميس 14/مارس/2019 - 07:14 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
ينهي هشام محمد لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فى الوقت الحالي، المرحلة الأخيرة من برنامج العلاج الطبيعي الذى يخضع له من أجل التخلص من الإصابة وإعلان جاهزيته للتدريبات الجماعية.

وينتظم لاعب وسط الأهلي فى مران الفريق الجماعي بشكل طبيعي عقب مواجهة شبيبة الساورة الجزائري المقرر لها السادسة مساء بعد غدٍ السبت على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية فى الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان اللاعب يعاني من التهاب فى أوتار السمانة والخلفية حرمه من تدريبات الفريق الجماعية الأخيرة.

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