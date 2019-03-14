ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

لو داخل على خطوبة.. اعرف أسعار الذهب بعد انخفاضه

الخميس 14/مارس/2019 - 08:47 م
الذهب
الذهب
محمد صبيح
يستعرض صدى البلد، أسعار الذهب بالتعاملات المسائية، اليوم الخميس، 14 مارس 2019 فى سوق الصاغة المصرى حيث تراجع بقيمة 4 جنيهات عقب انخفاض سعر أوقية الذهب عالميا من 1308 دولارات إلى 1298 دولارا حتى الآن.

وسجل عيار 18 قيمة 540 جنيها ، وبلغ عيار 21 نحو 630 جنيها، وبلغت عيار 24 قيمة 720 جنيها، وبلغت الجنيه نحو 5040 جنيها، وسجل السعر العالمي وبلغت 1298 دولارا.

ترشيحاتنا

استدرجا صديقتهما لممارسة الجنس.. أناكوندا والعسكرى قتلا فرح صعقا بالكهرباء ووضعا جثتها في جوال

المدير الفني للمنتخب الوطني يوافق على طلب لاعبي الزمالك

لحظات مرعبة لـ إعصار شديد يضرب مدينة ألمانية

فيسبوك يلجأ لـ تويتر بعد توقف الخدمة.. اقرأ التفاصيل

رسميا .. فيزبريم المجري يحصل على خدمات يحيى خالد لاعب يد الزمالك

إثيوبيا ترفض تحديد جثامين إسرائيليين ضمن ضحايا الطائرة المنكوبة

خبير بترولى: اكتشافات المتوسط تصعد بمصر اقتصاديا وسط عمالقة النفط

حيل عجيبك تخلصك من الجيوب الأنفية في دقيقة واحدة

شاهد.. مراهقة أوكرانية صاحبة أطول شعر في العالم

كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أوروبا وموقف ليفربول بقيادة صلاح

تقارير بريطانية: تحركات من رئيس الكاف لتهميش نفوذ مصر بالاتحاد الأفريقي

أسعار الـ فيرنا 2019 في مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متابعة تطوير استاد القاهرة استعدادا لاستضافة أمم أفريقيا.. صور

محافظ الوادي الجديد: تخصيص مناطق للاستثمار في زراعة النخيل.. صور

أنطونيو بانديراس وبينيلوبي كروز يحضران العرض الخاص لفيلمهما Pain & Glory .. صور

شاهد.. 30 صورة من زيارة رئيس الوزراء للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أبو العينين يهنئ كامل الوزير: منظومة النقل في مصر ستشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة.. صور

فيديو

نصائح هامة لمستخدمي فيسبوك.. فيديو
لهذا السبب.. تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية.. فيديو
Miss elegant تكشف عن نظامها الغذائي: خسيت 4 كجم في أسبوع..فيديو
شقيقة سعاد حسني تعلن عن إذاعة أغنية جديدة للسندريلا سجلتها قبل وفاتها
فيديوجراف | متعيطش! أبرز النصائح للعيش في الفضاء

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟