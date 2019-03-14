لو داخل على خطوبة.. اعرف أسعار الذهب بعد انخفاضه

يستعرض صدى البلد، أسعار الذهب بالتعاملات المسائية، اليوم الخميس، 14 مارس 2019 فى سوق الصاغة المصرى حيث تراجع بقيمة 4 جنيهات عقب انخفاض سعر أوقية الذهب عالميا من 1308 دولارات إلى 1298 دولارا حتى الآن.



وسجل عيار 18 قيمة 540 جنيها ، وبلغ عيار 21 نحو 630 جنيها، وبلغت عيار 24 قيمة 720 جنيها، وبلغت الجنيه نحو 5040 جنيها، وسجل السعر العالمي وبلغت 1298 دولارا.

