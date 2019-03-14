مدير عام آثار الإسكندرية يتفقد منطقة أبو مينا .. صور

تفقد محمد متولي، مدير عام اثار الاسكندرية، والساحل الشمالي، اليوم الخميس، منطقة اثار ابو مينا ببرج العرب.



الجولة جاءت لمتابعة اخر المستجدات في مشروع رفع كفاءة مشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية،والذي تقوم وزارة الاثار بتنفيذه.



وتابع "متولي"، خلال الجولة اعمال ازالة ورفع الحشائش من المنطقة الاثرية، والتي تقدر مساحتها بالف فدان وينفذها مركز ومدينة برج العرب وحي عامرية اول، وذلك بناء علي توجيهات محافظ الاسكندرية والتنسيق مع الآثار.