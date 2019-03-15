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مرأة

كفاية بيض مسلوق.. تعرف على طريقة الأومليت الدايت بدون زيت

الجمعة 15/مارس/2019 - 06:00 ص
بيض اومليت دايت
بيض اومليت دايت
ريهام قدري
يعتبر البيض المسلوق هي إحدى الأطعمة الأساسية في أنظمة الغذاء لأصحاب الدايت ولكن نقدم لك بيض أومليت دايت بدلا من المسلوق

المقادير:
2 بيضة
واحد فلفل رومى
واحد طماطم
بروكلى
جبنه قريش
رغيف سن
ملح -فلفل - جنزبيل - قرفه - زعتر

الطريقة:
يقطع الفلفل والطماطم والبروكلي قطع صغيرة يضرب البيض ويوضع عليها كل التوابل والخضار المقطع ونضع نصف الكميه في صينيه تيفال.

ونرش عليها جبنه قريش وندخلها الفرن بدون اى دهون ثم نخرجها بعد السواء .

باقى الكمية توضع في الرغيف السن بعد فتحه من المنتصف ووضع باقى البيض وترش الجبنة القريش وتوضع فى الفرن ثم تخرج بعد السواء وبالهناء والشفاء.

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