عبدالمحسن سلامة يسجل في عمومية الصحفيين استعدادا للتجديد النصفي .. صور

سجل منذ قليل، الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، في كشوف الجمعية العمومية، استعدادا لانتخابات التجديد النصفي للنقابة، حال اكتمال النصاب القانوني.



ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور 25% من عدد الأعضاء +1، والبالغ عددهم 8700، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.



وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.



وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت في تمام الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.