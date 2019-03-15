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أخبار البلد

حادث نيوزلاندا الإرهابي.. مصر تدين الهجوم: يتنافى مع كل مبادئ الإنسانية

الجمعة 15/مارس/2019 - 11:49 ص
مبنى اللوتس مقر وزارة
مبنى اللوتس مقر وزارة الخارجية
محمد وديع
أدانت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، بأشد العبارات الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا مسجدين في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الأبرياء.

وأعرب البيان عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، متمنيًا سرعة الشفاء للمصابين، وداعيا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا برحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

كما أكد البيان وقوف مصر بجانب نيوزيلندا وكافة أسر الضحايا، مشيرًا إلى أن هذا العمل الإرهابي الخسيس يتنافى مع كل مبادئ الإنسانية ويمثل تذكيرًا جديدًا بضرورة تواصُل وتكثيف الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب البغيض الذي لا دين له، ومواجهة كل أشكال العنف والتطرُف.

ونوه البيان إلى متابعة وزارة الخارجية عبر السفارة المصرية في نيوزيلندا لتطورات هذا الحادث الأليم، فضلًا عن استمرار التواصُل مع السلطات النيوزيلندية المعنية في هذا الشأن.

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