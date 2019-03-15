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فن

تفاصيل فيلم رأس السنة قبل عرضه ٢٠ مارس

الجمعة 15/مارس/2019 - 04:29 م
صدى البلد
محمد نبيل
أطلقت شركتا الانتاج Lagoonie Film Production وفيلم كلينك، الإعلان الرسمي لفيلم راس السنة والذي يعود من خلاله المنتج محمد حفظي إلى التأليف في فيلم يضم في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم ومن المقرر عرضه في 20 مارس بدور العرض.

ويستعرض الإعلان الرسمي لمحات من حياة أبطاله الذين يعيشون في عالم الأغنياء بشكل واقعي وغير معتاد على الشاشة ويرصد خلال الساعات القليلة السابقة لليلة رأس السنة لعام 2009 في منتجع بجوار الغردقة يسكنه صفوة المجتمع الثري وكيف تتفاعل تلك الطبقة مع الطبقات الاجتماعية الأفقر ليثير لدى المشاهد تساؤل حول ما سيحدث إذا اجتمعت تلك الشخصيات في مكان واحد.

وكان الإعلان التشويقي للفيلم الذي أطلقته الشركة في فبراير الماضي قد حقق أكثر من مليوني مشاهدة، بعد أقل من 48 ساعة من إطلاقه، وسبقه إطلاق الشركتان 7 بوسترات للشخصيات الرئيسية في الفيلم وظهر فيها إياد نصار وأحمد مالك وبسمة وشيرين رضا وإنجي المقدم وهدى المفتي وعلي قاسم.

راس السنة من تأليف محمد حفظي وإخراج صقر في تجربته الأولى، وتدور أحداث الفيلم في ليلة واحدة بقرية ساحلية سياحية، حيث تجتمع الطبقة الأكثر ثراءً للاحتفال برأس سنة 2009؛ الصخب يستمر والعلاقات تصبح أكثر تشابكًا وتعقيدًا، وما ينكشف من حقائق يغيِّر نظرة الجميع لأنفسهم ولمن حولهم إلى الأبد

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