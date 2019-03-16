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فن

داوود عبد السيد: آسر ياسين وبسمة خالفا التوقعات في "رسائل البحر"

السبت 16/مارس/2019 - 04:02 ص
الكاتب والمخرج السينمائي
الكاتب والمخرج السينمائي داوود عبد السيد
أ ش أ
قال الكاتب والمخرج السينمائي داوود عبد السيد إنه كانت لديه شكوك ومخاوف من أداء الفنان آسر ياسين في فيلم "رسائل البحر"، موضحا أنه فوجئ بعد تجميع الفيلم بتمكن آسر ياسين من الشخصية واتقانه لها في كل المشاهد.

وأضاف عبد السيد، خلال اللقاء الذي نظمه اتيليه الاسكندرية (جماعة الفنانين والكتاب) مساء اليوم الجمعة لمناقشة أعمال داوود عبدالسيد ومسيرته الفنية، أنه كان مرعوبا من الفنانة بسمة وأدائها لدور يتطلب الأنوثة، خاصة أنه كان يسميها "كابتن بسمة"، حيث كانت كابتن فريق الكرة الطائرة، إلا أنها كانت مفاجأة في رسائل البحر.

من جانبه، قال الناقد الفني أحمد الحفناوي إن داوود عبد السيد قدم نموذجا جديدا لصورة البطل في فيلم "رسائل البحر"، من خلال شخصية "يحيى"، الذي تخرج من كلية الطب، لكنه لم يمارس المهنة بسبب إصابته بعيوب فى النطق والكلام.

وأضاف أن الشخصيات في هذا العمل هى المادة الأساسية للتعبير عن أحداثه، وهو ما يتطلب قدرات غير عادية من المخرج لإدارة فريق العمل وتحريك الممكن والمستحيل داخل كل ممثل.

وأشار الحفناوي إلى أن عبد السيد رسم بالكاميرا لوحة بديعة لتاريخ الاسكندرية من خلال البنايات الرائعة مختلفة الطرز المعمارية، والأمكنة السكندرية ذات الطابع الأسطوري.

وأقيمت الندوة على هامش فعاليات نادى السينما الذي استأنف نشاطه بالاتيليه أول أمس الأربعاء، بعرض أفلام داوود عبدالسيد "أرض الخوف" بطولة الفنان الراحل أحمد ذكى، و "قدرات غير عادية" بطولة خالد أبو النجا ونجلاء بدر، و "رسائل البحر" بطولة آسر ياسين وبسمة.

شهد الندوة الدكتور محمد رفيق رئيس اتيليه الاسكندرية، الفنان التشكيلي ماهر جرجس، الناقد سامي حلمي، وعدد من الفنانين والمهتمين بالحركة الفنية بالاسكندرية.

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