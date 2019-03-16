الشرطة النيوزيلندية تطلق سراح أحد الموقوفين في الهجوم الإرهابي على مسجدين

أطلقت الشرطة النيوزيلندية سراح أحد الموقوفين الأربعة في الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا أمس، الجمعة، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.



وقالت الشرطة النيوزيلندية حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم، السبت، إنها اعتقلت أربعة أشخاص بينهم امرأة ومنفذ الهجوم وأطلق سراح أحدهم بعد أن تبين أنه لا علاقة له بالهجوم بل وصل إلى المكان لمساعدة الشرطة.



وذكرت الشرطة أن رجلين وامرأة تم توقيفهم عقب الهجوم بسبب آرائهم المتطرفة لكنهم غير مدرجين على قائمة المطلوبين لا في نيوزيلندا ولا في مكان آخر.



يذكر أن الهجوم الإرهابي على المسجدين الذي نفذ أمس، الجمعة، في مدينة كرايست تشيرتش، أسفر عن مقتل 50 شخصا وإصابة العشرات.



في سياق متصل، قالت الشرطة في نيوزيلندا، اليوم، إن مستشفى في "هوكيز باي" أغلق بسبب تهديد أمني به، غير أنها لم تعلق بشأن ما إذا كان الإغلاق يتصل بالهجوم الارهابي على المسجدين بمدينة كرايست تشيرش أم لا.