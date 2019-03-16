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رياضة

مانشستر سيتي يسعى لمواصلة صحوته على حساب سوانزي في كأس الاتحاد الإنجليزي.. اليوم

السبت 16/مارس/2019 - 09:01 ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
محمد رشاد
يلتقى اليوم السبت فريق الكرة بنادي مانشستر سيتي،منافسه سوانزي في المباراة التي تقام على ملعب ليبرتي ستاديوم فى تمام السابعة والثلث فى إطار مباريات ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وكان مانشستر سيتى قد تأهل الربع النهائي على حساب منافسه نيوبورت بأربعة أهداف مقابل هدف ، بينما تأهل سوانزي بعدما أقصى برينتفورد ، بنفس النتيجة ليلتقيا الفريقين فى ربع نهائي المسابقة .

ويسعى مانشستر سيتي إلى مواصلة صحوته فى الموسم الحالي ، بعدما حصد لقب كأس الرابطة الإنجليزية على حساب تشيلسي بركلات الجزاء ، ويتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز ، والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب شالكه الألماني بعدما اكتسحة بملعب الاتحاد بسبعة أهداف بدون رد.

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