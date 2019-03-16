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رمضان صبحي يقود قائمة منتخب مصر الأولمبي في معسكر إسبانيا

السبت 16/مارس/2019 - 10:23 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
محمد رشاد
أعلن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم ، اليوم "السبت"، قائمته التي سيُسافر بها إلى إسبانيا، حيث معسكر الفريق.

وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر إسبانيا كالتالي:

عمر رضوان، عمر صلاح، محمود جاد، مصطفي شوبير، أسامة جلال، محمود مرعي، أحمد رمضان، محمود صابر، محمدعبد السلام، كريم هشام، كريم وليد، أكرم توفيق، أحمد مصطفي، محمد صادق، وجيه عبدالحكيم ومهاب ياسر، أحمد محمد يوسف، يوسف إسماعيل، غنام محمد غنام، إسلام عطية، شريف محمد رضا، ناصر ماهر، أحمد حمدي، إمام عاشور، رمضان صبحي، ناصر منسي وأحمد ياسر ريان.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الأولمبي خلال معسكره في إسبانيا مباراتين وديتين أمام منتخبي هولندا وأمريكا يومي 22 و26 مارس الجاري ضمن استعداداته لكأس أمم أفريقيا 2019 المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وحدد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي يوم 23 مارس الحالي لاستقبال أي لاعب محترف للانضمام إلى معسكر المنتخب في اسبانيا من للخضوع للاختبار تمهيدًا لضمه ووضعه ضمن الحسابات الفنية خلال الفترة المقبلة.

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