تحرير 821 محضرا في حملات تموينية خلال النصف الأول من مارس بالشرقية

أكدت "فايزة عبد الرحمن" مدير مديرية تموين الشرقية أنه تم شن عدد من الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمخابز، أسفرت عن تحرير ٨٢١ محضرًا متنوعًا منها تحرير ٥٥١ محضرًا للمخابز البلدية والسياحية ما بين نقص وزن غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، كما تم تحرير ٢٧٠ محضرًا للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية المنتج للإستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص.



وأضافت مدير مديرية التموين أن الحملات التموينية أسفرت عن ضبط ٨٣ شيكارة دقيق بلدى 82% بالعاشر من رمضان و٣٠٠ كيلو سكر بالزقازيق و٢٠٠ عبوة زيت بالعاشر من رمضان والزقازيق جميعم مدعمين من قبل الدولة وذلك قبل تهريبهم وبيعهم بالسوق السوداء كما تم ضبط ٢٥ كيلو أسماك و٨٠٨ كيلو دواجن بمركز بلبيس و٧٥ كيلو لحوم و سلع غذائية متنوعة جميعهم منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بمدينة العاشر من رمضان و٢٥ طبق كبدة مجمدة مجهولة المصدر ببلبيس و١٠٠ صندوق رنجة فاسدة بفاقوس ، كما تم ضبط ٢٣٦ صنف أدوية منتهية الصلاحية بأبوحماد و٢طن اسمنت غير مدون عليه أى بيانات بالزقازيق و٢٠٠ شيكارة سماد يوريا بالحسينية و١٠٠ كيلو بودرة تلك داخل مصنع لإنتاج بودرة التلك يعمل بدون ترخيص و٥٠ كيلو ملح ليمون بالعاشر من رمضان و١٠ اسطوانات بوتجاز بأبوحماد قبل تهريبهم وبيعهم فى السوق السوداء، وذلك فى إطار الحملات الرقابية والتفتيشية المستمرة لضبط الأسواق حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وللتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وضبط المخالفين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين.