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اقتصاد

تفاصيل خطط الإسكان للتوسع في مشروعات تحلية المياه

السبت 16/مارس/2019 - 03:09 م
صدى البلد
امنة عبد العظيم
وضعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة خطة للتوسع في إنشاء محطات تحلية المياه، بهدف زيادة الموارد المائية، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين وخاصة بالمحافظات الساحلية.

وتستهدف الوزارة زيادة طاقة محطات تحلية مياه البحر حتى العام القادم 2020، 1.7 مليون م3/يوم بما نسبته 6.6% من إجمالي مياه الشرب، وتعمل حاليا علىٍ تنفيذ 19 محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 626 ألف م۳/يوم بمحافظات (شمال سيناء – جنوب سيناء – مطروح – بورسعيد – البحر الأحمر).

كما تتضمن خطة الوزارة تنفيذ 16 محطة أخرى بالخطة العاجلة، بطاقة إجمالية 671 ألف م3/يوم، بمحافظات (مطروح – البحر الأحمر – شمال سيناء – جنوب سيناء – كفر الشيخ)، بخلاف 58 محطة قائمة، بطاقة إجمالية 440 ألف م3/يوم، بمحافظات (شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – مطروح – الإسماعيلية).

وبحسب تقرير للوزارة، فإنه من المقرر تسليم محطة تحلية الرميلة (3)، بطاقة 12 ألف م3/يوم، لخدمة 200 ألف نسمة بمدينة مرسي مطروح، بمحافظة مطروح، ومحطة تحلية أبورماد، بمحافظة البحر الأحمر، بطاقة 1500 م3/يوم، لخدمة 15 ألف نسمة بمنطقة أبورماد، وجارٍ إجراء تجارب التشغيل لمحطة تحلية العريش (1) و(2)، بطاقة 10 آلاف م3/يوم، لخدمة 75 ألف نسمة بمنطقة المساعيد، بمحافظة شمال سيناء، ومحطة تحلية الشلاتين، بطاقة 3 آلاف م3/يوم، لخدمة 25 ألف نسمة بمدينة شلاتين، ومحطة تحلية حلايب، بطاقة 1500 م3/يوم، لخدمة 10 آلاف نسمة بمدينة حلايب، بمحافظة البحر الأحمر.

وجار أيضا تنفيذ محطة تحلية نبق، بطاقة 6 آلاف م3/يوم، لخدمة 40 ألف نسمة بمنطقة نبق ومدينة شرم الشيخ، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها 6/2019، وتنفيذ 4 محطات تحلية برأس سدر، بطاقة 10 آلاف م3/يوم، لخدمة مدينة رأس سدر، ومحطة تحلية أبوزنيمة، بطاقة 20 ألف م3/يوم، لخدمة مدينة أبوزنيمة، ومحطة تحلية دهب، بطاقة 15 ألف م3/يوم، لخدمة 10 آلاف نسمة بمدينة دهب، ومحطة تحلية نويبع، بطاقة 15 ألف م3/يوم، لخدمة 7 آلاف نسمة بمدينة نويبع، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها 12/2020.

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