تعرف على العلاج الأمثل للتخلص من عين السمكة

يعتبر مرض عين السمكة، نتوءات صغيرة (الكلسية) تظهر عادة على الكعبين أو المناطق الأخرى التي تحمّل وزن الجسم، وقد يؤدي هذا الضغط أيضًا إلى نمو النتؤات الصغيرة إلى داخل الجلد، مما يجعلها تكون طبقة صلبة سميكة من الجلد.





وينتج مرض عين السمكة الجلدي عن فيروس الورم الحليمي البشري، حيث يدخل الفيروس جسمك من خلال الجروح الصغيرة أو الفواصل أو بقع ضعيفة أخرى في أسفل قدميك، وفقا لما جاء في موقع "مايو كلينك" الطبي.





وتظهر معظم هذه النتوءات للأشخاص في مرحلة ما من عمرهم، إلا أنها ليست مصدر قلق خطير للصحة، وعادةً ما تختفي بدون علاج، وقد ترغب في تجربة علاجات العناية الذاتية أو مراجعة طبيبك لإزالة هذه النتوءات إذا كانت تتسبب في ألم لك.





ولا تعد معظم النتوءات التي يتسبب بها عين السمكة غير ضارة، حيث أنها تزول دون علاج ، على الرغم من أن الأمر قد يستغرق سنة أو سنتين، إلا إذا كانت النتوءات والبثور مؤلمة أو منتشرة ، فقد ترغب في محاولة علاجها بأدوية بدون وصفة طبية أو علاجات منزلية، قد تحتاج إلى العديد من العلاجات المتكررة قبل أن تزول البثور ، وتتجنب عودتها مرة أخرى.





وفي الغالب سيصف لك الطبيب ما يلي:

1- علاجات تعتمد على التقشير (حمض الساليسيليك):

تعمل أدوية مرض عين السمكة القوية المقاومة للحمض مع حمض الساليسيليك عن طريق إزالة طبقات من البثور قليلًا في وقت واحد، بالإضافة إلى انه قد يحفز أيضًا قدرة جهاز المناعة على محاربة المرض، ومن المرجح أن يقترح طبيبك تطبيق الدواء بانتظام في المنزل.





2- العلاج بالتجميد (العلاج بالتبريد):

يتضمن العلاج بالتبريد الذي يتم في عيادة الطبيب تطبيق النيتروجين السائل على البثور ، إما بالرش أو بمسحه بقطعة صغيرة من القطن، قد تكون هذه الطريقة مؤلمة ، لذلك قد يخدر طبيبك هذه المنطقة أولًا.



