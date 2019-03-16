ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

الأعلى للثقافة يفتتح معرضا ببهو المجلس بتخفيضات تصل إلى 50%

السبت 16/مارس/2019 - 06:26 م
سعيد المصري
سعيد المصري
جمال الشرقاوي
افتتح الدكتور سعيد المصري الأمين العام للمجلس الأعلي للثقافة، بمرافقة ضيوف المؤتمر الدولي بعنوان " ثورة 1919بعد مئة عام "، الذى انطلق اليوم، معرضا لإصدارات الكتب التاريخية والتي يتناول معظمها الحديث عن ثورة 1919.

يضم المعرض عددا من إصدارات المجلس الأعلي للثقافة كذلك إصدارات عددا من دور النشر وقطاعات الوزارة منها : المركز القومي للترجمة - الهيئة العامة للكتاب - دار بتانة للنشر - دار المعارف - دار الشروق - الثقافة الجديدة - الهيئة العامة لقصور الثقافة - ( دار الكتب والوثائق القومية - دار الهلال - الأمل للطباعة والنشر .

أعلن المسؤولون عن المعرض بوجود تخفيض 50 % على إصدارات المجلس الأعلى للثقافة والمركز القومي للترجمة.

ترشيحاتنا

شاب يضرب نائبا أستراليا دافع عن سفاح نيوزيلندا ببيضة في رأسه.. فيديو

أنقرة تنشر صورا للسفاح منفذ مذبحة الساجدين فى نيوزيلندا خلال زيارته لـ تركيا

بث مباشر.. مباراة الأهلي وشبيبة الساورة في دوري أبطال أفريقيا

منفذ هجوم مسجد نيوزيلندا الارهابي زار تركيا مرتين عام 2016

دقيقة حدادًا قبل مواجهة الأهلي وشبيبة الساورة على ضحايا مسجد نيوزيلندا

بعد شائعات مرضه..رسالة مجدي يعقوب للمصريين

الإعدام والمشدد 15 عاما لعاطلين قتلا سائق توك توك بالشرقية

بث مباشر.. فعاليات ملتقى شباب العربي الأفريقي بأسوان

تعرف على سر الرقم 14 الموجود على بندقية منفذ هجوم نيوزيلندا الإرهابي

استمرار حبس منفذ مذبحة المسجدين في نيوزلاندا حتى 5 أبريل.. فيديو

شاهد.. توافد جماهير الأهلي على استاد برج العرب قبل انطلاق مباراة الساورة

النيوزيلنديون يصرخون: لا للإرهاب.. ولا لجرائم الكراهية.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنظيم أول عرض أزياء أطفال في صعيد مصر بملوي.. صور

#أفريقيا_يا اهلى يشعل تويتر .. ومغردون: فرحونا لو بتحبونا

اختفاء والدة وشقيقة منفذ مذبحة المسجدين.. وإصابة جدته بالذهول.. صور

حسين فهمى يشارك في افتتاح دورة الأولمبياد الخاص بأبو ظبى.. صور

ورش الفيبرجلاس بقرية قلما.. كيف تُصنع البهجة للأطفال بطرق يدوية؟

فيديو

رئيس كاف يوجه الشكر للرئيس السيسي على استضافة أمم أفريقيا.. فيديو
رئيس CAF: مصر تمتلك محمد صلاح أفضل لاعب في أفريقيا.. فيديو
شاهد.. الرئيس السيسي وقرينته يشهدان احتفالية ترأس مصر للاتحاد الأفريقي
قارة ومصير واحد.. أعلام الدول الأفريقية تزين سماء أسوان المحتضنة لملتقي الشباب
شاهد.. ردود أفعال المصريين عن قرعة دوري أبطال أوروبا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟