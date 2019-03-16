الأعلى للثقافة يفتتح معرضا ببهو المجلس بتخفيضات تصل إلى 50%

افتتح الدكتور سعيد المصري الأمين العام للمجلس الأعلي للثقافة، بمرافقة ضيوف المؤتمر الدولي بعنوان " ثورة 1919بعد مئة عام "، الذى انطلق اليوم، معرضا لإصدارات الكتب التاريخية والتي يتناول معظمها الحديث عن ثورة 1919.



يضم المعرض عددا من إصدارات المجلس الأعلي للثقافة كذلك إصدارات عددا من دور النشر وقطاعات الوزارة منها : المركز القومي للترجمة - الهيئة العامة للكتاب - دار بتانة للنشر - دار المعارف - دار الشروق - الثقافة الجديدة - الهيئة العامة لقصور الثقافة - ( دار الكتب والوثائق القومية - دار الهلال - الأمل للطباعة والنشر .



أعلن المسؤولون عن المعرض بوجود تخفيض 50 % على إصدارات المجلس الأعلى للثقافة والمركز القومي للترجمة.