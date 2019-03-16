ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

محمد يوسف: 3 أسباب حسمت فوز الأهلي بثلاثية على شبيبة الساورة

السبت 16/مارس/2019 - 09:16 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد محمد يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الفوز الذي حققه الفريق على شبيبة الساورة الجزائري بثلاثية نظيفة يعد فوزا مهما للغاية، خاصة أنه أعاد الأهلي لصدارة مجموعته برصيد عشر نقاط، ومنحه بطاقة التأهل للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف يوسف أن التركيز والرغبة في المكسب بجانب مساندة الجماهير حسمت الفوز في لقاء اليوم، وأن هدف الأهلي من المباراة تحقق بالتأهل كأول المجموعة، وأيضا إسعاد الجماهير التي آزرت الفريق في استاد الجيش ببرج العرب، مؤكدا أن الجميع كان يدرك أهمية تحقيق الفوز في لقاء الشبيبة بعدما غاب التوفيق عن الأهلي في لقاءي سيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي خارج مصر.

وأشار المدرب العام للأهلي إلى أن كلا الفريقين خلال لقاء اليوم بدأ المباراة بشكل حذر، لكن مع مرور الوقت نجح الأهلي في فرض سيطرته وظهرت الخطورة على مرمى الفريق الجزائري، وكان الأهلي قريبا من هز الشباك مبكرا لولا عدم التوفيق في اللمسة الأخيرة.

وأوضح يوسف أن عودة بعض اللاعبين المصابين مثل وليد أزارو وصلاح محسن وأحمد فتحي وحسام عاشور منح الجهاز الفني مساحة حرية أكبر في الاختيارات، وقال إن الجهاز الفني سيستغل فترة الراحة المقبلة لتجهيز جميع اللاعبين للفترة القادمة والتي ستبدأ بلقاء الزمالك.

وأشاد محمد يوسف بفريق شبيبة الساورة الجزائري والشكل الذي ظهر به في البطولة وتصدره المجموعة عقب الجولة الماضية، لاسيما أنه كان قريبا من التأهل، لكن الفوز الذي حققه سيمبا التنزاني اليوم أمام فيتا كلوب حرمه من تحقيق حلم التأهل، مما يعد إنجازا للفريق الجزائري الشقيق، خاصة أنه يشارك لأول مرة متمنيا للأشقاء التوفيق في السنوات المقبلة.

ترشيحاتنا

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الفوز على شبيبة الساورة فى دوري أبطال أفريقيا

شاهد..لحظة انبهار أحمد حلمي بـ راقصيّ Hip Hop في Arabs Got Talent

الأهلي يتأهل لدور الـ 8 بأبطال أفريقيا بالفوز بثلاثية على شبيبة الساورة.. فيديو

الأهلي يضرب شبيبة الساورة بثنائية مروان محسن في الشوط الأول.. فيديو

بعد ترشيحه لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا.. 7 معلومات لا تفوتك عن ستاد القاهرة الدولي

وزير داخلية إيطاليا يستفز المسلمين بتصريح عنصري بعد مجزرة نيوزيلندا

اهداف مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بأبطال أفريقيا

شاب يضرب نائبا أستراليا دافع عن سفاح نيوزيلندا ببيضة في رأسه.. فيديو

حالة ذعر تصيب أهالي منشية الصدر بسبب حريق شقة سكنية.. فيديو

عائلة منفذ الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا تختفي عن الأنظار

اسلام عيسى يسجل هدفًا مارادونيًا لـ المصري في شباك سموحة ..فيديو

حبس سكرتير بمحكمة المحلة 4 أيام بتهمة الرشوة الجنسية وخيانة الأمانة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

40 صورة لجولة أطفال وشباب المنوفية في سرايات وقاعات قصر المنيل

شاهد... مصطفي يونس مع براعم كرة القدم فى بني سويف

نائب رئيس جامعة الأزهر يؤدي صلاة الغائب على شهداء نيوزيلندا بدمنهور..صور

تنظيم أول عرض أزياء أطفال في صعيد مصر بملوي.. صور

#أفريقيا_يا اهلى يشعل تويتر .. ومغردون: فرحونا لو بتحبونا

فيديو

احم عينيك من الكمبيوتر.. طريقة تفعيل الوضع الليلي على جوجل كروم
تعليق أحمد موسى على فوز الأهلي في دورى أبطال أفريقيا.. فيديو
شقيق أحد ضحايا حادث نيوزيلندا يروي اللحظات الأخيرة في حياة الشهيد
أحمد موسى: مصر تتحرك قضائيا لجلب حق شهدائنا في نيوزيلندا
فيديوجراف: قصة داود النبي أيقونة ضحايا حادث نيوزيلندا الإرهابي‎

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على المقترح البرلماني بحظر الألعاب الداعية إلى العنف؟

هل توافق على المقترح البرلماني بحظر الألعاب الداعية إلى العنف؟