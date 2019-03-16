محمد يوسف: 3 أسباب حسمت فوز الأهلي بثلاثية على شبيبة الساورة

أكد محمد يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الفوز الذي حققه الفريق على شبيبة الساورة الجزائري بثلاثية نظيفة يعد فوزا مهما للغاية، خاصة أنه أعاد الأهلي لصدارة مجموعته برصيد عشر نقاط، ومنحه بطاقة التأهل للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



وأضاف يوسف أن التركيز والرغبة في المكسب بجانب مساندة الجماهير حسمت الفوز في لقاء اليوم، وأن هدف الأهلي من المباراة تحقق بالتأهل كأول المجموعة، وأيضا إسعاد الجماهير التي آزرت الفريق في استاد الجيش ببرج العرب، مؤكدا أن الجميع كان يدرك أهمية تحقيق الفوز في لقاء الشبيبة بعدما غاب التوفيق عن الأهلي في لقاءي سيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي خارج مصر.



وأشار المدرب العام للأهلي إلى أن كلا الفريقين خلال لقاء اليوم بدأ المباراة بشكل حذر، لكن مع مرور الوقت نجح الأهلي في فرض سيطرته وظهرت الخطورة على مرمى الفريق الجزائري، وكان الأهلي قريبا من هز الشباك مبكرا لولا عدم التوفيق في اللمسة الأخيرة.



وأوضح يوسف أن عودة بعض اللاعبين المصابين مثل وليد أزارو وصلاح محسن وأحمد فتحي وحسام عاشور منح الجهاز الفني مساحة حرية أكبر في الاختيارات، وقال إن الجهاز الفني سيستغل فترة الراحة المقبلة لتجهيز جميع اللاعبين للفترة القادمة والتي ستبدأ بلقاء الزمالك.



وأشاد محمد يوسف بفريق شبيبة الساورة الجزائري والشكل الذي ظهر به في البطولة وتصدره المجموعة عقب الجولة الماضية، لاسيما أنه كان قريبا من التأهل، لكن الفوز الذي حققه سيمبا التنزاني اليوم أمام فيتا كلوب حرمه من تحقيق حلم التأهل، مما يعد إنجازا للفريق الجزائري الشقيق، خاصة أنه يشارك لأول مرة متمنيا للأشقاء التوفيق في السنوات المقبلة.



