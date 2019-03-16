الأوقاف: 77 متسابقا ومحكما من 51 دولة يشاركون في مسابقة القرآن الكريم

تنطلق السبت المقبل فعاليات المسابقة العالمية السادسة والعشرين للقرآن الكريم بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.وبلغ عدد المتسابقين والمحكمين 77 متسابقًا ومحكمًا من 51 دولة، منهم 60 متسابقًا من مختلف دول العالم، و6 متسابقين مصريين، و11 محكمًا منهم 5 محكمين من خارج جمهورية مصر العربية.إبرازًا لدور علمائنا الكبار وقراء القرآن الكريم تم إطلاق اسم الشيخ محمود خليل الحصري على الدورة السادسة والعشرين الحالية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم.