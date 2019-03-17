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أخبار العالم

سبب بكاء الملك سلمان خلال تأديته رقصة العرضة.. فيديو

الأحد 17/مارس/2019 - 03:08 ص
العاهل السعودي الملك
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
حسام رضوان
كشف السفير السعودي لدى الإمارات، تركي الدخيل، عن سبب بكاء العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال تأديته رقصة "العرضة" أثناء حضوره حفل السباق السنوي الكبير على كأس المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

وقال الدخيل في تغريدة عبر "تويتر"، إن عين الملك سلمان تدمع بسبب تذكره رحلة توحيد البلاد على يد والده، وما بذله أبناؤه من بعده للحفاظ على أمن المملكة ونمائها ورخائها.

وأضاف: "دمعتك غالية سيدي، لا بكت نجد العذية تهل دموعنا".

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