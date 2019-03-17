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رياضة

يوفنتوس يواجه جنوى بدون كريستيانو رونالدو في الدوري الإيطالي

الأحد 17/مارس/2019 - 09:31 ص
يوفنتوس
يوفنتوس
إسراء أشرف
يحل فريق يوفنتوس الإيطالي ضيفًا على نظيره جنوى، اليوم الأحد، في تمام الواحدة والنصف ظهرًا، ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم "كالتشيو".

ويدخل فريق السيدة العجوز مواجهة اليوم، بمعنويات مرتفعة بعد الريمونتادا التاريخية التي حققها في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد، بثلاثية وقعها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في شباك الروخي بلانكوس، رغم الهزيمة في الذهاب 2-0.

ويتطلع اليوفي في مواجهة اليوم، للحفاظ على رقمه القياسي في الدوري الإيطالي، حيث أنه لم يتلق أي هزيمة حتى الآن في الكالتشيو.

ومن المقرر، أن يغيب كريستيانو رونالدو، عن المشاركة مع العملاق الإيطالي اليوم، نظرًا لقرار ماسيميليانو أليجري المدير الفني، الذي فضل إراحة النجم البرتغالي.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي برصيد 75 نقطة، بينما يحتل المركز الثالث عشر برصيد 30 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضًا، أتلانتا مع كييفو فيرونا، وإمبولي مع فروزينوني، ولاتسيو مع بارما، ونابولي مع أودينيزي، وميلان وإنتر ميلان، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

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