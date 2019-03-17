أبرزها الزمالك ونصر حسين داي.. 8 مواجهات نارية في جولة الحسم بالكونفيدرالية

تقام اليوم الأحد، العديد من المواجهات القوية، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة، من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.





ويحل الزمالك ضيفًا على فريق حسين داي الجزائري في تمام السادسة مساءً، على استاد 5 يوليو، ضمن منافسات المجموعة الرابعة ويسعى الزمالك لتحقيق الانتصار، أو التعادل لحسم بطاقة التأهل لدور ربع النهائى للبطولة الأفريقية.





وفي نفس المجموعة يحل بيترو أتلتيكو الأنجولي ضيفًا علي جورماهيا الكيني، حيث يسعى كل منهما لخطف الثلاث نقاط، لضمان التأهل للدور المقبل.





ويستضيف حسنية أغادير نظيره نهضة بركان، ضمن منافسات المجموعة الأولى، حيث يسعى صاحب الأرض لتحقيق الفوز للحفاظ على حظوظه في التأهل، بينما ضمن فريق النهضة التأهل للدور ربع النهائي.





ويحل فريق الرجاء الرياضي المغربي ضيفًا على فريق أوثو دويو الكونغولي، ضمن نفس المجموعة، في لقاء الفرصة الأخيرة، حيث يستهدف الفريقان تحقيق الثلاث نقاط، للحفاظ على حظوظهما في التأهل.





ويتطلع النجم الساحلي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام ساليتاس البوركيني، ضمن منافسات المجموعة الثانية، للعبور للدور المقبل، بينما يحل الصفاقسي الذي ضمن التأهل ضيفًا على إينوجو رينجرز النيجيري.



