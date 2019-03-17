ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

لسبب غريب.. قرد يصيب زائري حديقة حيوان في فنلندا بالدهشة

الأحد 17/مارس/2019 - 03:25 م
قرد يمتلك عضلات ضخمة،
قرد يمتلك عضلات ضخمة، ويشبه لاعبي كمال الأجسام
آية جمعة
أصيب زوار حديقة حيوان كوركياسآري الواقعة في فنلندا، بالدهشة عند رؤيتهم قردا يمتلك عضلات، ويشبه تماما لاعبي كمال الأجسام، بحسب ما ذكرته صحيفة "دايلي ستار" البريطانية.

والتقطت سانتيري أوكسانين، إحدى الزائرات، بعض الصور للقرد المدهش، وقالت: "لم أصدق أن تلك العضلات الضخمة كانت بالفعل لدى قرد، كما ظهرت جميع القردة صغيرة الحجم مقارنة بحجمه، وبدا على القرد في الصور وكأنه يستعد للمنافسة في مسابقة لكمال الأجسام".

ويعيش هذا النوع من القرود حياته بالكامل، تقريبًا، على الأشجار، ونادرًا ما يمشي على الأرض؛ وهذا يعني أنه يجب أن يكون لديهم عضلات قوية تمكنه من التنقل عبر الغابات بسهولة.

ترشيحاتنا

وثيقة مسربة تكشف ألاعيب الاتحاد الأوروبي للإطاحة بـ تيريزا ماي

أول تعليق من مستشار وزيرة الصحة بعد تصفيق الرئيس له في ملتقى أسوان.. فيديو

أفيروز زولفيرمان.. أصغر ناج من مذبحة المسجدين في نيوزيلندا.. تفاصيل لحظات رعب شهدها الطفل الإندونيسي تحت وابل الرصاص.. طلقات الغدر اخترقت جسد والده أمام عينيه وشظاياه نفذت من ساقه

السعوديون يدشنون حملة لطرد فنانة مغربية من المملكة

طريقة توثيق حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على العلامة الزرقاء

تعرف على 10 ميزات سحرية لتطبيق واتساب

الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد نهاية الأسبوع الحالى

ابن الوز فنان.. نجل وفاء عامر يشارك في أشبع منها مع والدته.. أسماء شريف منير تقتحم مجال التمثيل عبر الفيل الأزرق.. وابن غادة عادل الأحدث

وفاة الفنان جلال عيسى عن عمر يناهز 82 عاماً

خدعة في أجهزة آيفون تتيح كتابة الرسائل بأي لغة في العالم

نوستالجيا | تغير ملامح نجوم مسلسل Friends بعد 25 عامًا.. صور

سر تألق حسين الشحات أمام شبيبة الساورة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفيروز زولفيرمان.. أصغر ناج من مذبحة المسجدين في نيوزيلندا.. تفاصيل لحظات رعب شهدها الطفل الإندونيسي تحت وابل الرصاص.. طلقات الغدر اخترقت جسد والده أمام عينيه وشظاياه نفذت من ساقه

نوستالجيا | تغير ملامح نجوم مسلسل Friends بعد 25 عامًا.. صور

مهاب مميش: الحكومة لديها خطة لتطوير جميع موانئ الجمهورية.. صور

السيسي يتفقد الجناح الاقتصادى بملتقى أسوان ويطالع أنشطة شباب رواد الأعمال.. صور

تجاوز الـ100 عام.. أكبر معمر في قنا لـ صدى البلد: السيسي رئيس الغلابة ويسير على خطى عبد الناصر.. وأشكره على ما قدمه للبسطاء ومحدودى الدخل.. فيديو وصور

فيديو

السيسي للشباب: خلوا بالكم من استقرار بلادنا.. الأمن فرصة أوعوا تهدروها.. فيديو
السيسي يحذر من خطورة الإرهاب وتأثيره على استقرار الدولة الوطنية .. فيديو
السيسي: عقد القمة العربية الأفريقية القادمة فى الرياض.. فيديو
أول تعليق من مستشار وزيرة الصحة بعد تصفيق الرئيس له في ملتقى أسوان.. فيديو
شاهد.. الرئيس السيسي يطالب الحضور بملتقى الشباب التصفيق لمستشار وزيرة الصحة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية إلى ما بعد شهر رمضان؟

هل تؤيد مقترح تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية إلى ما بعد شهر رمضان؟