لسبب غريب.. قرد يصيب زائري حديقة حيوان في فنلندا بالدهشة

أصيب زوار حديقة حيوان كوركياسآري الواقعة في فنلندا، بالدهشة عند رؤيتهم قردا يمتلك عضلات، ويشبه تماما لاعبي كمال الأجسام، بحسب ما ذكرته صحيفة "دايلي ستار" البريطانية.



والتقطت سانتيري أوكسانين، إحدى الزائرات، بعض الصور للقرد المدهش، وقالت: "لم أصدق أن تلك العضلات الضخمة كانت بالفعل لدى قرد، كما ظهرت جميع القردة صغيرة الحجم مقارنة بحجمه، وبدا على القرد في الصور وكأنه يستعد للمنافسة في مسابقة لكمال الأجسام".



ويعيش هذا النوع من القرود حياته بالكامل، تقريبًا، على الأشجار، ونادرًا ما يمشي على الأرض؛ وهذا يعني أنه يجب أن يكون لديهم عضلات قوية تمكنه من التنقل عبر الغابات بسهولة.