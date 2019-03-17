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حوادث

والد طفلي المنصورة يعترف بجريمته ويقر أمام القاضي: قتلتهما وخطاب الاعتراف بخط يدي

الأحد 17/مارس/2019 - 03:28 م
محمود نظمى
محمود نظمى
همت الحسينى
اعترف محمود نظمى المتهم بقتل طفليه ريان ومحمد في المنصورة بارتكاب الجريمة وأقر بذلك اليوم عندما سأله القاضي في جلسة محاكمته أمام جنايات المنصورة.

قال نظمي إن الخطاب الذى كتبه معترفا فيه بقتل أبنائه كان بخط يده بعد أن أثبت خبير الخطوط أنه خط يده.

وأضاف عندما سأله القاضي "أنت قتلت ولادك؟: "حصل قتلتهم وإنا لله وإنا إليه راجعون".

كانت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثالثة برئاسة المستشار نسيم بيومى، وعضوية كل من المستشارين هيثم الضو، ويحيى صادق، وأمانة سر أحمد الحنفى، اليوم، قد استأنفت نظر القضية رقم 757 كلى شمال الدقهلية، والمقيدة برقم 355 جزئى جنايات ميت سلسيل لسنة 2018 والمتهم فيها محمود نظمي السيد، بقتل نجليه ريان ومحمد، عن طريق القائهم داخل نهر النيل من أعلي كوبري فارسكور خلال احتفالات عيد الأضحي المبارك.

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