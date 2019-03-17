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تعليم

مصطفى الفقي لطلاب جامعة القاهرة: علوم الفقه تحتمل الصحة والخطأ

الأحد 17/مارس/2019 - 03:22 م
الدكتور مصطفى الفقي،
الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية
ياسمين سامي - عدسة عز حسين
وجّه الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، نصيحة لطلاب جامعة القاهرة قائلاً إن "النجاح والفشل قرار عقلي، والإرادة تعتمد على الوجدان المازج بين العقل والقلب". 

وأوضح "الفقي" على هامش ندوة نظمتها جامعة القاهرة للحديث عن مشروع تطوير العقل المصري أن "جميع المعلومات تحتمل الصحة والخطأ، حتى علوم الفقه، لأنها من صنع البشر فنناقشها ونجادلها".

وأكد الفقي أن "عملية تزاوج العلوم منتشرة الآن والعلوم مكملة لبعضها، فالهندسة مكملة للطب وغيرها، فرؤية من يملك أكثر من بعد في التخصص أفضل من الشخص المتخصص في علم واحد فقط".
مصطفى الفقي لطلاب جامعة القاهرة: علوم الفقه تحتمل الصحة والخطأ
مصطفى الفقي لطلاب جامعة القاهرة: علوم الفقه تحتمل الصحة والخطأ
مصطفى الفقي لطلاب جامعة القاهرة: علوم الفقه تحتمل الصحة والخطأ
مصطفى الفقي لطلاب جامعة القاهرة: علوم الفقه تحتمل الصحة والخطأ
مصطفى الفقي لطلاب جامعة القاهرة: علوم الفقه تحتمل الصحة والخطأ

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