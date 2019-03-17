مصطفى الفقي لطلاب جامعة القاهرة: علوم الفقه تحتمل الصحة والخطأ

وجّه الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، نصيحة لطلاب جامعة القاهرة قائلاً إن "النجاح والفشل قرار عقلي، والإرادة تعتمد على الوجدان المازج بين العقل والقلب".





وأوضح "الفقي" على هامش ندوة نظمتها جامعة القاهرة للحديث عن مشروع تطوير العقل المصري أن "جميع المعلومات تحتمل الصحة والخطأ، حتى علوم الفقه، لأنها من صنع البشر فنناقشها ونجادلها".



