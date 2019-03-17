رئيس جامعة القاهرة: أي شيء غير القرآن والسنة يحتمل الخطأ

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن مشروع تطوير العقل المصري يقوم على تغيير طريقة تفكير المصريين.





وأوضح "الخشت" على هامش ندوة نظمتها جامعة القاهرة للحديث عن مشروع تطوير العقل المصري، أن استقبال الفرد للمعلومة يختلف من شخص لآخر.





وتابع الخشت قائلاً: "القرآن والسنة مقدسان، وغير ذلك يحتمل الخطأ".



