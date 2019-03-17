رئيس جامعة القاهرة: أي شيء غير القرآن والسنة يحتمل الخطأ

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن مشروع تطوير العقل المصري يقوم على تغيير طريقة تفكير المصريين.
وأوضح "الخشت" على هامش ندوة نظمتها جامعة القاهرة للحديث عن مشروع تطوير العقل المصري، أن استقبال الفرد للمعلومة يختلف من شخص لآخر.
وتابع الخشت قائلاً: "القرآن والسنة مقدسان، وغير ذلك يحتمل الخطأ".
وأشار إلى أن التنمية الاقتصادية والإصلاح الديني وتأسيس خطاب ديني جديد يعتمد على تغيير طريقة التفكير لذلك قررت الجامعة تطبيق سؤال حل المشكلات بامتحانات جميع الكليات، لافتاً إلى أن السلام بين شخصين لا يتحقق في حال اعتقاد أحدهما انه يملك الحقيقة المطلقة والشخص الآخر كافر أو لا يحبه الله.