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منوعات

ياسمين الخطيب عن مواجهة الزمالك ونصر حسين داي: ليلتنا بيضا

الأحد 17/مارس/2019 - 04:34 م
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
محمد بدران
حرصت الإعلامية ياسمين الخطيب، على دعم الزمالك قبل مواجهته المرتقبة اليوم أمام نصر حسين داي الجزائري، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات للبطولة الإفريقية.

وغردت "الخطيب" عبر "تويتر": "‏‏ليلتنا بيضا إن شاء الله ‎#الزمالك_نصر_حسين_داي.

ويحتاج الزمالك الفوز أمام بطل الجزائر لضمان التأهل إلى دور ربع النهائي، حيث يتصدر مجموعته برصيد 8 نقاط.

جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 52 نقطة، وخلفه الأهلي بـ51 نقطة.
ياسمين الخطيب عن مواجهة الزمالك ونصر حسين داي: ليلتنا بيضا

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