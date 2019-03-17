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رياضة

ليفربول محمد صلاح يسجل الهدف الأول أمام فولهام بـ قدم ساديو ماني ..فيديو

الأحد 17/مارس/2019 - 04:45 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أحمد هاني
تقدم فريق ليفربول على مضيفه فولهام بهدف دون رد عبر "ماني"، في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج".

وجاء الهدف الأول عبر "ساديو ماني"؛ بعد توغل لـ "فريمينو" الذي مررها للسنغالي فسددها قوية في شباك الحارس.

ووقف فريق ليفربول ومضيفه فولهام، دقيقة حدادًا على شهداء حادث نيوزيلاندا الإرهابي قبل بدء اللقاء.

وبدأ ليفربول المباراة بتمريرات في وسط الميدان، لكن الكرة كانت تنتهي إلى لاعبي وسط الميدان بفريق فولهام، ومال الاستحواذ قليلًا لأصحاب الأرض بـ 55% مقابل 45% للريدز.

ودخل ليفربول اللقاء بتشكيل:

اليسون

روبرتسون – فان دايك – ماتيب – آرنولد

لالانا – فابينيو – فينالدوم

ماني – فيرمينو – صلاح

ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني في جدول الترتيب العام برصيد 73 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر فريق مانشستر سيتي، في حين يحتل فريق فولهام المركز التاسع عشر وما قبل الأخير في سلم الترتيب برصيد 27 نقطة.

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