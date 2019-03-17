رائد ترك يتعاقد على ثلاثة أفلام دفعة واحدة

تعاقد المنتج رائد ترك رئيس مجلس إدارة ومالك شركة ترك برودكشن للانتاج والتوزيع السينمائي مع السيناريست معتز فتيحة على مجموعة اعمال من تأليفه وقد تم الاتفاق معه علي انتاج بعض الاعمال الفنيه الراقية من كتاباته الهادفه منها فيلم ( سبعة فلوسكاب ) وهى فكرة المنتج رائد ترك، والفيلم يدور في إطار تشويقي واكشن.



وتم رصد ميزانية ضخمة لأول عمل بينهما والشركة بصدد التعاقد مع أحد نجوم الصف الاول مع باقة كبيرة من النجوم الكبار من اجل الاستعداد لتحضير الفيلم وتصويره في القريب بالإضافة الي فيلم باسم ( فيلم العيد ) الذي يدور في إطار كوميدى وفيلم ( حكايه ٧٧٧ ) الذى تدور احداثه حول بطولات وتضحيات ابطال الجيش المصرى في مكافحة الاٍرهاب والتصدي للدخلاء من اجل الحفاظ على أمان مصر وشعبها العظيم.



يذكر ان معتز فتيحة مؤلف رواية آخر يهود الاسكندرية .. وفيلم ريجاتا بطولة النجمة الهام شاهين والنجم محمود حميدة والنجم عمرو سعد والفنان فتحى عبد الوهاب.. ومسلسل مدرسة الحب الذي تم تصويره بين مصر ودبي وأوروبا بطولة خالد الصاوي وفاروق الفيشاوي والفنانة مى سليم والمطرب مصطفى قمر وعدد من النجوم العرب .. وبصدد نشر روايته الثانية خدود الفراولة.