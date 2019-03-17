الزمالك ونصر حسين داي.. جنش ينقذ مرماه وغياب هجومي أبيض بعد 20 دقيقة

تألق محمود جنش حارس مرمى فريق الزمالك وأنقذ مرماه أمام نصر حسين داي الجزائري فى ظل غياب هجومى لافت للفارس الأبيض بعد مرور 20 دقيقة في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية على ملعب 5 جويلية.



بدأ اللقاء بضغط من الفريق الجزائرى وسدد أحد لاعبيه كرة قوية تمر الى جوار مرمى محمود جنش حارس الزمالك فى الدقيقة الثانية وفرض لاعبو نصر حسين داي رقابة لصيقة على حميد أحداد.



اعتمد الزمالك على الهجمات المرتدة بالتزامن مع إغلاق المساحات في الخطوط الخلفية وأنقذ جنش فى الدقيقة السابعة مرماه من هدف محقق بعد تسديد مهاجم نصر حسين داى الكرة قوية من الجبهة اليمنى ويبعدها الى خارج منطقة الجزاء.



ةشن الفريق الجزائري العديد من الهجمات عبر الجبهة اليمنى خلف عبدالله جمعة ما دفع جروس مدرب الزمالك إلى إصدار تعليمات للاعب حميد أحداد لمساعدته وتخفيف الضغط عن الخطوط الخلفية.



غابت الفاعلية الهجومية للفارس الأبيض حتى الدقيقة 12 ولم يظهر داخل منطقة جزاء الفريق الجزائرى سوى أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 13 الذي تعرض الى التسلل بعد تلقيه تمريرة عرضية.



ومنح حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد لاعب نصر حسن داى حسين العريبي بعد عرقلته لمهاجم الزمالك خالد بوطيب في الدقيقة 17.



واستعان السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك بتشكيلة جاءت على النحو التالي:

في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش وفي خط الدفاع : عبد الله جمعه - محمود حمدي الونش - محمود علاء - حمدي النقاز وفي خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - حميد أحداد - يوسف أوباما - احمد زيزو على أن يقود خط الهجوم : خالد بوطيب.



فيما دفع مزيان إيغيل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم نصر حسين داي الجزائري بتشكيلة ضمت كل من: فى حراسة المرمى : غايا مرياح .

خط الدفاع : علاتي – نوفل خاسف – خياط – توجاي وبخط الوسط : يايا فوزي – مهدي الورتاني – عبد الرحمن يوسف وفى خط الهجوم : شمس الدين حراق – شويطر – قاسمي.

