الصافي: درسنا فرق البطولة جيدًا .. وننتظر جمهور الأهلي

أكد حمدي الصافي، المدير الفني للكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي استعدادات فريقه الجادة للبطولة الافريقية للكرة الطائرة سيدات التي ينظمها النادي في الفترة من 14 وحتى 26 من مارس الجاري.



وقال الصافي إنه عكف خلال الفترة الماضية على دراسة جميع فرق البطولة لمعرفة نقاط القوة والضعف الموجودة بين صفوف هذه الفرق؛ سواء في المجموعة أو البطولة بشكل عام.



وأضاف أن لديه ثقة كبيرة في لاعبات الأهلي وقدرتهن على التتويج بنسخة البطولة الإفريقية الحالية؛ لإسعاد جماهير الأهلي وتعويض الاخفاق في نهائي البطولة العربية الأخيرة .



وعن مواجهة اليوم أكد الصافي أن بطل الكونغو منافس جيد ، ولديه لاعبات صغيرات السن، ولكنه يتطلع لافتتاح مشواره في البطولة بتحقيق الفوز عليه.



وعن الغيابات قال الصافي إن الأهلي يفتقد رحمة المهندس خلال منافسات البطولة؛ بسبب إصابتها في الظهر خلال مباريات الفريق الودية في معسكر صربيا الأخير، بالإضافة إلى دانا شوقي ونور ياسين ثنائي الفريق اللتين تواصلان برنامجهما التأهيلي بعد إجراء جراحة في الرباط الصليبي.



وأتم الصافي حديثه بأنه يتمنى أن تؤازر جماهير الأهلي اللاعبات طوال مدة البطولة، وبسلوك منضبط كعادة جماهير الأهلي، وذلك للدور الكبير الذي تلعبه الجماهير في مساندة الأهلي في كل بطولاته.



