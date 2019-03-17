فالنسيا يتعادل مع خيتافي وفياريال يتفوق على رايو فايكانو في الليجا

فاز فياريال على نظيره رايو فايكانو بثلاثة أهداف مقابل هدف ، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني.



افتتح ماريو سواريز التسجيل لرايو في الدقيقة 20 ، قبل أن يعادل توكو إيكامبي النتيجة لفياريال في الدقيقة 50 ، وعاد إيكامبي بعدها بدقيقيتين فقط ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه ، وأنهى جيرارد مورينو على آمال رايو في العودة للمباراة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 88.



وبتلك النتيجة ارتفع رصيد نادي فياريال للنقطة 29 في المركز السابع عشر ، بينما توقف رصيد نادي رايو عند النقطة 23 في المركز التاسع عشر .



وفي مباراة أخرى تعادل فالنسيا سلبيًا مع نظيره خيتافي ، ليرتفع رصيد نادي فالنسيا للنقطة 40 في المركز السابع ، ورصيد نادي خيتافي للنقطة 46 في المركز الرابع.



يذكر أن قرعة دور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الأوروبي أوقعت فالنسيا وفياريال في مواجهة بعضهما البعض.