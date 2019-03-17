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رياضة

فالنسيا يتعادل مع خيتافي وفياريال يتفوق على رايو فايكانو في الليجا

الأحد 17/مارس/2019 - 09:39 م
صدى البلد
القسم الرياضي
فاز فياريال على نظيره رايو فايكانو بثلاثة أهداف مقابل هدف ، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني.

افتتح ماريو سواريز التسجيل لرايو في الدقيقة 20 ، قبل أن يعادل توكو إيكامبي النتيجة لفياريال في الدقيقة 50 ، وعاد إيكامبي بعدها بدقيقيتين فقط ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه ، وأنهى جيرارد مورينو على آمال رايو في العودة للمباراة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 88.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد نادي فياريال للنقطة 29 في المركز السابع عشر ، بينما توقف رصيد نادي رايو عند النقطة 23 في المركز التاسع عشر .

وفي مباراة أخرى تعادل فالنسيا سلبيًا مع نظيره خيتافي ، ليرتفع رصيد نادي فالنسيا للنقطة 40 في المركز السابع ، ورصيد نادي خيتافي للنقطة 46 في المركز الرابع.

يذكر أن قرعة دور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الأوروبي أوقعت فالنسيا وفياريال في مواجهة بعضهما البعض.

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