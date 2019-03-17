فالنسيا يتعادل مع خيتافي وفياريال يتفوق على رايو فايكانو في الليجا

فاز فياريال على نظيره رايو فايكانو بثلاثة أهداف مقابل هدف ، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني.
افتتح ماريو سواريز التسجيل لرايو في الدقيقة 20 ، قبل أن يعادل توكو إيكامبي النتيجة لفياريال في الدقيقة 50 ، وعاد إيكامبي بعدها بدقيقيتين فقط ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه ، وأنهى جيرارد مورينو على آمال رايو في العودة للمباراة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 88.
وبتلك النتيجة ارتفع رصيد نادي فياريال للنقطة 29 في المركز السابع عشر ، بينما توقف رصيد نادي رايو عند النقطة 23 في المركز التاسع عشر .
وفي مباراة أخرى تعادل فالنسيا سلبيًا مع نظيره خيتافي ، ليرتفع رصيد نادي فالنسيا للنقطة 40 في المركز السابع ، ورصيد نادي خيتافي للنقطة 46 في المركز الرابع.
يذكر أن قرعة دور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الأوروبي أوقعت فالنسيا وفياريال في مواجهة بعضهما البعض.
افتتح ماريو سواريز التسجيل لرايو في الدقيقة 20 ، قبل أن يعادل توكو إيكامبي النتيجة لفياريال في الدقيقة 50 ، وعاد إيكامبي بعدها بدقيقيتين فقط ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه ، وأنهى جيرارد مورينو على آمال رايو في العودة للمباراة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 88.
وبتلك النتيجة ارتفع رصيد نادي فياريال للنقطة 29 في المركز السابع عشر ، بينما توقف رصيد نادي رايو عند النقطة 23 في المركز التاسع عشر .
وفي مباراة أخرى تعادل فالنسيا سلبيًا مع نظيره خيتافي ، ليرتفع رصيد نادي فالنسيا للنقطة 40 في المركز السابع ، ورصيد نادي خيتافي للنقطة 46 في المركز الرابع.
يذكر أن قرعة دور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الأوروبي أوقعت فالنسيا وفياريال في مواجهة بعضهما البعض.