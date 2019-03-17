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أحمد موسى: الإعلام الغربي يدافع عن الإرهابيين ويساند جماعة الإخوان

الأحد 17/مارس/2019 - 10:57 م
أحمد موسى
أحمد موسى
حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسى، إن شبكة قنوات "بي بي سي" تدافع عن جماعة الإخوان الإرهابية وجرائمها، وكذلك الإرهابى منفذ حادث مسجد نيوزيلندا.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "جماعة الإخوان مثل اليمين الإرهابى المتطرف".

وتابع: "تعامل وسائل الإعلام الغربية مع مجرم نيوزيلندا هو انحياز للتطرف والإرهاب، متسائلًا: "لماذا يتم وصفه بحادث إطلاق النار وليس الحادث الإرهابي؟"، معقبا: "هي دي المهنية".

وأكمل حديثه: "هذا الإعلام لا يساند إلا الإرهاب وجماعة الإخوان ولا يقف مع الحق".

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