وزير التعليم : شريحة التابلت ستوزع في جميع المدارس الثانوية

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن شريحة تابلت اولى ثانوي سيتم توزيعها على جميع طلاب الصف الأول الثانوي الذين تسلموا التابلت في جميع المدارس سواء كانت مجهزة بالانترنت فائق السرعة أم غير مجهزة.



وقال الوزير في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : إن الهدف من الشريحة هو الوصول الي شبكة الإنترنت خارج المدرسة للوصول الى المحتوى الرقمي المتاح علي بنك المعرفة المصري، وأداء الامتحانات الإلكترونية لبعض الفئات من الطلاب.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك 5 خطوات لابد أن يتبعها طلاب أولى ثانوي ، للحصول على شريحة التابلت ، التي من المقرر أن يبدأ توزيعها بالمدارس ابتداء من اليوم الاثنين.



وتتمثل هذه الخطوات التي أعلنتها الوزارة فيما يلي:



* يتوجه الطالب وولي أمره إلى المدرسة التابع لها اليوم الإثنين 18 مارس 2019.



* يحضر ولي أمر الطالب صورة من بطاقة الرقم القومي وشهادة ميلاد الطالب لمندوب الشركة المتواجد في المدرسة خلال اليوم الدراسي.



* يوقع ولي الأمر على عقد الشريحة وإقرار الاستلام.



* تفعل الشركة الشريحة خلال 48 ساعة من توقيع الاستلام.



* توفر الشركة للطلاب 1 جيجا مجانًا عند التعاقد على أن تكون تكلفة كل جيجا 5 جنيهات شهريًا.

