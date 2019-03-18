الأورمان تجرى استعدادات مكثفة لإطلاق احتفالات يوم اليتيم 2019 .. صور

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لاحتفالات يوم اليتيم وجمعية الأورمان، المنظم الرئيسى للاحتفالات عن عقد اجتماعات مكثفة لإنهاء الاستعدادات لإطلاق احتفالات يوم اليتيم 2019 في الجمعة الأولى من أبريل وعلى مدار شهر أبريل في القاهرة والمحافظات.





وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام الجمعية رئيس اللجنة العليا المنظمة لاحتفالات يوم اليتيم، أن اللجنة عقدت مؤخرًا سلسلة من الاجتماعات للتحضير لاحتفالات هذا العام لخروج الاحتفالات في القاهرة والمحافظات بأفضل شكل ممكن ولدعم التنسيق بين الأورمان كمنظم رئيسى للإحتفالات وبين الجهات الرسمية والتنفيذية والوزارات المختلفة والهيئات الداعمة لتحقيق أهداف الاحتفال بيوم اليتيم.





وأشار شعبان، إلى أن اللجنة العليا المنظمة لاحتفالات يوم اليتيم قررت أن تستمر احتفالات يوم اليتيم لهذا العام حتى نهاية شهر أبريل القادم بالتعاون مع عدد كبير من الجهات التنفيذية والمؤسسات الاقتصادية وتحت رعاية وبمشاركة عدد كبير من الوزراء والمحافظين والشخصيات العامة وكبار الفنانين والرياضيين.





وأشار إلى أن اللجنة العليا للاحتفالات بيوم اليتيم تهدف من وراء تنظيم الاحتفالات بيوم اليتيم للعام السادس عشر على التوالى ودون انقطاع تهدف الى اسعاد ملايين الأطفال الأيتام في مصر والعالم العربى وبهدف لفت أنظار المجتمع إلى أهمية دعم قضايا الأيتام وأهمية توفير مستويات معيشة لهم وضرورة توفير مشروعات إنتاجية أمهاتهم الأرامل إ عالتهم حتى يصلوا إلى بر الأمان.





واوضح ان تقسيم العمل داخل اللجنة العليا المنظمة لإحتفالات يوم اليتيم تم بحيث تتاح فرص اوسع لادارة انجح لكل الفعاليات التى يتم التخطيط لتنفيذها ضمن الاحتفالات حيث من المقرر ان تنطلق في البداية فعالية تلبيس الاطفال الايتام ملابس جديدة ويتم تنسيق احتفالات يوم اليتيم في المحافظات بالتوازى مع اقامة الاحتفالية الرئيسية في الجمعة الاولى من ابريل في مدينة دريم بارك الترفيهية.



