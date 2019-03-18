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محافظات

قرية نيدة بسوهاج تستعد لإستقبال فعاليات الأسبوع المائى

الإثنين 18/مارس/2019 - 03:24 م
قرية نيدة بسوهاج
قرية نيدة بسوهاج تستعد لإستقبال فعاليات الأسبوع المائى
خالد رياض
أعلن اللواء المهندس محمد بدرى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب أنه جارى إنهاء الاستعدادات الخاصة بالأسبوع المائى والذى تستمر فعالياته فى الفترة من 22 حتى 28 مارس الجارى بقرية نيدة بمركز أخميم.

وأكد رئيس مياه سوهاج أنه تشارك فى فعاليات الأسبوع المائى مديريات الاوقاف والازهر الشريف والكنيسة والشباب والرياضة والتربية والتعليم والري والثقافة والتضامن الاجتماعى والصحة وأنه يتم خلال الاسبوع تنفيذ أنشطة توعوية تشمل انشطة رياضية للشباب وورش سباكة للسيدات وحملات طرق أبواب واستطلاعات رأى للمواطنين وندوات ورحلات تعريفية لطلاب المدارس والمعاهد الازهرية وندوات تثقيفية بدور العبادة الاسلامية والمسيحية لتوعية المواطنين بقضايا المياه وكيفية الحفاظ على المياه المهدرة هذا بالإضافة الى تقديم خدمات قراءة وفحص العدادات وتحليل مياه الشرب وخدمة العملاء والشكاوى والكسح مجانًا للمواطنين.

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