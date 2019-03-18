ميسي يصل مدريد للانضمام إلى معسكر منتخب الأرجنتين.. صور

وصل اللاعب الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، إلى العاصمة الإسبانية مدريد، للالتحاق بمعسكر منتخب الأرجنتين، المقام في "الفالديبيباس" المدينة الرياضية الخاصة بنادي ريال مدريد، استعدادًا لمواجهتي فنزويلا والمغرب الوديتين يومي 22 و26 مارس الجاري.



وانضم ميسي لمعسكر المنتخب الأرجنتيني، لأول مرة منذ خروج "التانجو" أمام فرنسا في دور الـ16 ببطولة كأس العالم الماضية، والتي أقيمت في روسيا الصيف الماضي.



كان ليونيل ميسي قرر عدم اللعب مع الأرجنتين دوليًا في عام 2018 مؤقتًا، بعدما ودع التانجو بطولة كأس العالم.