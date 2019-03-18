القبض على ضابط شرطة بتهمة قتل صديقته فى الهرم.. التحريات: ضربها بوكس ماتت

لقيت فتاة مصرعها فى مشاجرة بسبب خلافات مع صديقها الضابط بمنطقة الهرم، وأمر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة كشف ملابسات الحادث.



وكشفت التحريات الأولية التي أجريت بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وبرئاسة اللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كشفت نشوب مشادة بين الضابط وصديقته فى السيارة، قام على اثرها بضربها " بوكس فى " فأصيبت بإغماء ونقلها إلى المستشفى، إلا أنها توفيت وتم ضبطه داخل المستشفى، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.



وتبين من التحقيقات الأولية أن الضابط المتهم عقب التشاجر مع المجنى عليها وضربها اصيبت بحالة اغماء قام على إثرها بنقلها للمستشفى للعلاج وعقب قيام الطبيب بتوقيع الكشف عليها تبين أنها لفظت أنفاسها الأخيرة، وتم إخطار قسم شرطة الهرم بالواقعة وتحرير محضر بالحادث وتولت النيابة العامة التحقيق.