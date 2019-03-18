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تعليم

مسابقة الطالب الذكي على هامش مؤتمر تدويل التعليم بجامعة المنصورة

الإثنين 18/مارس/2019 - 07:54 م
مسابقة الطالب الجامعى
مسابقة الطالب الجامعى الذكى
همت الحسينى
أقيمت اليوم على هامش مؤتمر تدويل التعليم الذى تنظمه جامعة المنصورة، مسابقة الطالب الجامعى الذكى فى مجال الأبحاث الطبية بين وفود الجامعات المصرية.  وتتضمن المسابقة أربعة مجالات أبحاث طبية ، مشاريع هندسية ، مشاريع ريادة الأعمال ، مسابقة IQ قدرات ذكاء ويشارك بالمسابقة جامعات : المنصورة ، بنى سويف ، السادات ، قناة السويس ، حلوان ، الفيوم ، دمياط ، كفر الشيخ ، المنوفية ، أسوان.

كما تتضمن لجنة التحكيم الدكتور محمد عطية عميد كلية الطب ورئيس لجنة التحكيم ، الدكتور حسام الدين صلاح مصطفى مدير برنامج الهندسة الطبية بكلية الهندسة ، الدكتور خالد بشير مدير برنامج غارم دى بكلية الصيدلة.

فيما ينظم المسابقة اللجنة العلمية باتحاد طلاب الجامعة بالتعاون مع ادارة النشاط العلمى تحت اشراف إبراهيم فهمى مدير ادارة رعاية الطلاب وتحت اشراف الدكتور ولاء عبد الفتاح رئيس لجنة الاشراف على المسابقة ، الدكتورة منار جمال رئيس لجنة تنظيم المسابقة ، رضا اسماعيل مدير ادارة النشاط العلمى ، الطالب محمود رمضان منسق المسابقة ، الطالبة أمل النجيرى أمين اللجنة العلمية باتحاد الطلاب.
مسابقة الطالب الذكي على هامش مؤتمر تدويل التعليم بجامعة المنصورة
مسابقة الطالب الذكي على هامش مؤتمر تدويل التعليم بجامعة المنصورة
مسابقة الطالب الذكي على هامش مؤتمر تدويل التعليم بجامعة المنصورة
مسابقة الطالب الذكي على هامش مؤتمر تدويل التعليم بجامعة المنصورة
مسابقة الطالب الذكي على هامش مؤتمر تدويل التعليم بجامعة المنصورة

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