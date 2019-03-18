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وضع حجر أساس كنيسة جديدة بمدينة سانت كاثرين الكندية

الإثنين 18/مارس/2019 - 09:32 م
كندا
كندا
كتب – سامح سلام
وضع الأنبا مينا أسقف إيبارشية ميسساجا وفانكوفر وغرب كندا، حجر أساس كنيسة الشهيدين مارجرجس وأبي سيفين بمدينة سانت كاثرين التابعة للإيبارشية.

كان الأنبا مينا قد صلى القداس الإلهي بالمبنى الحالي للكنيسة وشاركه عدد من الآباء الكهنة وعقب انتهائه وضع حجر الأساس، كما وضع به صندوق يحوي الكتاب المقدس، وصليب، وعملات معدنية كندية، وبعض نسخ من الصحف الكندية الصادرة إلى جانب قائمة بأسماء أبناء الكنيسة من الحاضرين وأيضًا أعضاء الكنيسة، بينما دون على الصندوق من الخارج اسم الكنيسة والبلد واسم الأب الأسقف والتاريخ.

شارك في وضع حجر الأساس عمدة مدينة سانت كاثرين والتر سينذديك ومارتي، وجريلينكس مدير المشروع والسيد فيل شيديل المقاول العام للمشروع.

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