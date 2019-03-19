تعرف على مضمون العقود المؤقتة المقرر منحها لفائزي مسابقة المعلمين

حصل موقع صدى البلد على صورة العقد المؤقت الذي من المقرر أن يوقعه الفائزون في مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين بدءا من اليوم الثلاثاء.



ويبدأ سريان هذا العقد اعتبارا من يوم 01 / 04 / 2019 وينتهى بنهاية العام الدراسي الحالي يوم 31/05 /2019,وهو غير قابل للتجديد أو التثبيت ، ويلتزم الطرف الثاني بأن يؤدى العمل المنوط به بدقة وأمانه , وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات العمل , وأن يحافظ على مواعيد العمل



وينص العقد على أن يستحق الطرف الثاني نظير عملة مكافأة مقطوعه ( شاملة ) مقدارها 1120.50 جنيهًا مصريًا شهريًا فقط لاغير, مع عدم استحقاقه أى مقابل أو مكافأتاخرى بمناسبة اية أعمال يؤديها خلال مدة التعاقد ومنها على سبيل المثال وليس الحصر مكافأة أعمال امتحانات النقل الصادرة بالقرار الوزارى رقم 150لسنه 2005.



وبموجب هذا العقد ، يحق للطرف الاول مجازاة الطرف الثاني تأديبيا عند خروجه على واجبات الوظيفة أو مقتضياتها , وذلك بعد التحقيق معه وسماع أقواله بأي من الجزاءات التأديبية الاتية : الانذار ، أو الخصم من مكافأة التعاقد لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام في المرة الواحدة ولا تجاوز سبعة أيام خلال مدة التعاقد ، أو فسخ التعاقد ، و لا يمنع فسخ التعاقد او انتهاؤه من قيام مسئولية المتعاقد معه التأديبية والجنائية والمدنية .



وقد أكد العقد على أنه يحق للطرف الأول فسخ العقد في حال توافر إحدى الحالات الآتية: مخالفة الطرف الثانى لاى من التزاماته الواردة بهذا العقد ، وإذا انقطع الطرف الثاني عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول لمدة يومين متصلة أو ثلاثة أيام متقطعة خلال مدة التعاقد، و إذا ارتكب الطرف الثاني مخالفة تنال من كرامة الوظيفة العامة ، أو فقدان شرط حسن السمعة لأى سبب ، أو الانتماء الى الجماعات الارهابية المحظورة أو الاشتغال بالعمل السياسى ، أو استغلال الطرف الثانى الوظيفة والعمل بالدروس الخصوصية



ويحق للطرف الاول لأسباب تتعلق بمصلحة العمل انهاء التعاقد مع الطرف الثاني قبل انتهاء مدته دون ان يكون للطرف الثاني الحق فى المطالبة بأية تعويضات .



و أكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ، أن الوزارة ستبدأ من اليوم الثلاثاء ، فى تحرير العقود المؤقتة الخاصة بالفائزين في مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين ، مشيرًا إلى أن عملية تحرير العقود ستستمر لمدة أسبوع.



وقال عمر أن التعاقد مؤقت غير قابل للتجديد ولا التثبيت ومدته ٣ أشهر"، موضحا أنه من اليوم الثلاثاء حتى الخميس القادم ، سيتاح للمتقدمين غير المستوفين أوراقهم أن يسلموا الأوراق إلى المديرية (ليس الإدارة) لضمها للملف ومراجعة الملف مرة أخرى.



وأشار إلى أن عدد الناجحين بعد تدخل الوزارة وإضافة درجات الرأفة بلغ 46 ألفا و940 ناجح وناجحة بنسبة 71%، وعدد الراسبين 18 ألفا و621 راسبا وراسبة ، موضحا أنه قبل حلول شهر أبريل المقبل، سيكون قد تم تسليم العمل للفائزين بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين



كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن إطلاق مسابقة للتعاقد لشغل وظائف التعليم لسد العجز عن طريق التعاقد المؤقت حتى نهاية الفصل الدراسي للعام الحالي 2018/2019 في ضوء احتياج الإدارات التعليمية.