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اقتصاد

وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 09:52 ص
الدكتور عاصم الجزار،
الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان
آمنة عبدالعظيم
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا بحضور مسئولى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومديرى المشروع بالمواقع المختلفة، لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، بمدن (أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر - العاشر من رمضان).

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور عاصم الجزار، لمديرى المشروع بالمواقع المختلفة، سواءً فى المدن الجديدة أو المحافظات، أنهم مسئولون أمامه مباشرة عن الالتزام بالموعد المُحدد للانتهاء من التنفيذ، مشددًا عليهم ضرورة الإبلاغ الفورى عن أى عقبات تطرأ فى مواجهة التنفيذ، للعمل على حلها، وتذليل العقبات والصعاب، حتى لا يحدث تأخير فى معدلات التنفيذ.


وكلف الدكتور عاصم الجزار، بضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ لتسليم الوحدات لمستحقيها، وتنفيذ أعمال المرافق وتنسيق الموقع بالتوازى مع أعمال تنفيذ الوحدات، موجهًا بمراعاة الكثافة السكانية، ومدى استيعابها ضمن شبكات المرافق والطرق، وتوفير الخدمات اللازمة للسكان، من أجل بناء مجتمع حضارى سكنى متكامل يليق بالمواطن المصرى.

وقال المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن: جارٍ تنفيذ 35520 وحدة سكنية بمدينة أكتوبر الجديدة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ 3648 وحدة منها بنهاية يونيو 2019، و2712 وحدة أخرى بنهاية ديسمبر 2019، بخلاف 35688 وحدة تم الانتهاء من تنفيذها.

وأضاف: نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن: فى مدينة حدائق أكتوبر، جارٍ تنفيذ 40008 وحدات سكنية، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ 29904 وحدات منها تباعًا حتى نهاية ديسمبر 2019، بخلاف 24048 وحدة تم الانتهاء من تنفيذها، وفى مدينة العاشر من رمضان، جارٍ تنفيذ 19800 وحدة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ 6100 وحدة منها تباعًا حتى نهاية ديسمبر 2019، بخلاف 37360 وحدة تم الانتهاء من تنفيذها، بجانب 9700 وحدة، جارٍ تخطيطها للبدء فى التنفيذ.​

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