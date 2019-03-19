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أخبار البلد

الحكومة تنفي 10 شائعات في 8 أيام.. إنفوجراف

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 12:57 م
شائعات
شائعات
محمود مطاوع
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيانا يوضح فيه عددا من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشر على المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

جاء ذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، حيث تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة من 11 حتى 19 مارس الجاري.

ونفى المركز الإعلامي ما أثير حول فرض رسوم على المواطنين في نظام الفاتورة الإلكترونية الجديد، كما نفى المركز ما تم تداوله حول إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك ونفى أيضا ما أثير حول إجراء تحليل عشوائي للمخدرات لجميع المواطنين.

ونفى المركز الإعلامي ما تداول حول توزيع بسكويت منتهي الصلاحية على تلاميذ المدارس، كما نفى ما أثير حول تغيير المناهج الدراسية من الصف الثاني الابتدائي حتى المرحلة الإعدادية في نظام التعليم الجديد.

وأكد عدم صحة إلغاء تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الثانوية العامة هذا العام، ونفى إلغاء ضم سنة "الامتياز" لأعضاء المهن الطبية. 

ونفى المركز ما تم تداوله حول إقامة مشروع "كورنيش الأبيض الجديد" بمنطقة آثار بمحافظة مطروح، كما نفي مد فترة تقنين أوضاع أراضي الدولة التي تم الاستيلاء عليها ونفى المركز ما أثير حول إزالة أسماء الشهداء من على المدارس بمحافظة الدقهلية.
الحكومة تنفي 10 شائعات في 8 أيام.. إنفوجراف
الحكومة تنفي 10 شائعات في 8 أيام.. إنفوجراف
الحكومة تنفي 10 شائعات في 8 أيام.. إنفوجراف
الحكومة تنفي 10 شائعات في 8 أيام.. إنفوجراف
الحكومة تنفي 10 شائعات في 8 أيام.. إنفوجراف
الحكومة تنفي 10 شائعات في 8 أيام.. إنفوجراف
الحكومة تنفي 10 شائعات في 8 أيام.. إنفوجراف
الحكومة تنفي 10 شائعات في 8 أيام.. إنفوجراف
الحكومة تنفي 10 شائعات في 8 أيام.. إنفوجراف
الحكومة تنفي 10 شائعات في 8 أيام.. إنفوجراف
الحكومة تنفي 10 شائعات في 8 أيام.. إنفوجراف

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