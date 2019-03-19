الأمن ينجح في قتل مطلق النيران بأوسيم بعد قتله 4 وإصابة ضابط وشرطي

نجحت قوات الأمن بالجيزة في قتل مسلح أمطر عائلته وقوات الشرطة بالرصاص بمدينة اوسيم ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص واصابة ضابط وأمين شرطة.



وأفادت المصادر أن قوات الأمن التي أحاطت منزل المتهم فور إطلاقه وابلا من الأعيرة النارية تمكنت من السيطرة عليه وتبادل إطلاق الرصاص معه ما اسفر عن مقتله، تم نقل جثث القتلي ومن بينهم الجاني الي المستشفي والضابط وامين الشرطة الي مستشفي الشرطة بالعجوزة.



كشفت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تفاصيل إصابة معاون مباحث اوسيم وأمين شرطة بالقسم ومصرع 4 مواطنين فى اطلاق نار.



شرحت التحريات الأولية التى اجريت بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، وبرئاسة اللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفاصيل الحادث بقيام شاب مختل عقليا بإطلاق النيران من سطح منزلهم على المواطنين بالشارع، وقيامه بإطلاق النيران بصورة عشوائية على عائلته ادت لمقتل والده ووالدته واثنين من اشقائه.



واضافت التحريات، ان المتهم اطلق النيران على قوة المباحث، فأصاب النقيب عمرو عطيتو معاون مباحث اوسيم بثلاثة أعيرة نارية فى بطنه، وأصاب امين شرطة بعيارين أخرين.



