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حوادث

مدمن مخدرات يطلق النار على مواطنين عقب مشاجرته مع زوجته بأوسيم

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 08:35 م
نقل جثث حادث أوسيم
نقل جثث حادث أوسيم عقب إطلاق عامل النيران عليهم
مصطفى الرماح
أطلق مدمن مخدرات النار على عدد من المواطنين بمنطقة أوسيم بالجيزة عقب مشاجرته مع زوجته.

تبلغ لمركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة قيام شخص بإطلاق أعيرة نارية تجاه عدة مواطنين بالقرب من كوبرى الصفيرة بدائرة المركز ، حيث نتج عن ذلك وفاة أربعة وإصابة ثلاثة آخرين، حيث انتقلت القوات على الفور وحال قيامها بضبطه قام بإطلاق أعيرة تجاههم فبادلته القوات إطلاق الأعيرة النارية ما أسفر عن مصرعه وإصابة ( ضابط وأمين شرطة ) بأعيرة نارية ، وضبط سلاح آلى وعدد من الطلقات النارية كانت بحوزته.

أسفر الفحص عن أن الجاني يقيم بدائرة المركز، ويمتلك مخزن مواسير كائن بمكان الواقعة ، ومشهور عنه تعاطيه الدائم للمواد المخدرة ، وأثناء مشاجرة بينه وبين زوجته ، خرج على أثرها من المخزن وبحوزته سلاح آلى مطلقًا الأعيرة النارية تجاه بعض المواطنين تصادف وجودهم بمكان الواقعة مما أدى إلى ( وفاة أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة أخرين).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، ونقل المصابين للمستشفى لإسعافهم.

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