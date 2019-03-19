مساعد وزير الداخلية الأسبق: قانون المرور القديم به عورات كثيرة

قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة الأسبق، إن "قانون المرور القديم كان به عورات كثيرة جدًا، وحاولنا خلال الفترة الماضية معالجة كل التشوهات فيه".



وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن "قانون المرور الحالي مليء بالتشوهات ويحتاج لتغيير كلي"، مشيرًا إلى أن "القانون الجديد المقدم في البرلمان يشبه مثيله في الإمارات".



وتابع أن "تطبيق نظام النقاط في المخالفات المرورية مطبق في غالبية دول العالم"، مشيرًا إلى أن "قانون المرور الجديد في صالح المواطن".



