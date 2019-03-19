ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

مساعد وزير الداخلية الأسبق: قانون المرور القديم به عورات كثيرة

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 10:06 م
مدحت قريطم
مدحت قريطم
عبد الخالق صلاح
قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة الأسبق، إن "قانون المرور القديم كان به عورات كثيرة جدًا، وحاولنا خلال الفترة الماضية معالجة كل التشوهات فيه".

وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن "قانون المرور الحالي مليء بالتشوهات ويحتاج لتغيير كلي"، مشيرًا إلى أن "القانون الجديد المقدم في البرلمان يشبه مثيله في الإمارات".

وتابع أن "تطبيق نظام النقاط في المخالفات المرورية مطبق في غالبية دول العالم"، مشيرًا إلى أن "قانون المرور الجديد في صالح المواطن".

ترشيحاتنا

الملك سلمان يطلق اسم ولي العهد على أهم شوارع العاصمة السعودية

رمضان عبدالمعز: 4 أمور تجعل الدعاء غير مستجاب.. فيديو

تصريح ناري من المقاولون العرب قبل مباراة الزمالك.. فيديو

أغلى سيارة في العالم تخطف الأنظار خلال معرض جنيف.. سعرها خيالي

شاهد.. غرق سفينة تجارية محملة بمئات الحاويات في بحر الخليج

حازم إمام يساند ميدو بعد قرار إقالته من تدريب الوحدة السعودي

أهالي أوسيم يسردون لحظات الرعب: الجثث وعربيات الشرطة كانت زى ما بنشوف فى الأفلام.. صور

الأمن ينجح في قتل مطلق النيران بأوسيم بعد قتله 4 وإصابة ضابط وشرطي

ننشر أول صور للضابط المصاب في حادث إطلاق نار بأوسيم

لعنة ساديو ماني تضرب محمد صلاح بعنف مع ليفربول في البريميرليج

ليروى ساني يصل معسكر المنتخب الألماني بملابس قيمتها 25 ألف يورو

تفاصيل جديدة عن حريق الطائرة الإيرانية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادين نجيم تبهر متابعيها بفسان أخضر قصير.. صور

كامل الوزير: ننفذ 321 مشروعا بالطرق والكباري بتكلفة 36.6 مليار جنيه.. صور

شاهد.. إطلالة غريبة لـ بلقيس في دبي

محمد مشالي طبيب الغلابة: كشفي 10 جنيهات وسخرت حياتي لعلاج الفقراء في طنطا

شاهد.. جولة المدير الفني لـ بيراميدز في الأهرامات

فيديو

محام: أغلب حالات الطلاق والمشاكل في المحاكم بسبب السوشيال ميديا
الأهالي يروون تفاصيل جريمة أوسيم المروعة.. فيديو
أحمد موسى عن حادث أوسيم: مصيبة.. ولولا تدخل الشرطة لحدثت مذبحة
تعرف على قيمة الضريبة التى ستدفعها عند تقديم إقرارك الضريبي.. فيديو
فيديو جراف.. التفاصيل الكاملة حول العقود المؤقتة للفائزين بمسابقة المعلمين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟