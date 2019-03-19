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أخبار العالم

المبعوث الأممي إلى اليمن: تقدم ملموس لتنفيذ المرحلة الأولى لاتفاق الحديدة

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 10:03 م
المبعوث الأممي إلى
المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث
أ ش أ
قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، إنه بعد مناقشات بناءة مع طرفي الأزمة اليمنية فإن هناك تقدما ملموسا نحو الاتفاق على تنفيذ المرحلة الأولى لاتفاق الحديدة، مشيرا إلى أنه سيتم عرض كافة التفاصيل على الطرفين في لجنة تنسيق إعادة الانتشار للتصديق عليها.

وأعرب جريفيث - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - عن تطلعه إلى سرعة التصديق على الخطة من قبل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، وعن أمل الأمم المتحدة في أن يمهد هذا التقدم الطريق نحو التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

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