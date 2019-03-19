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فن

28 مليون مشاهدة لـ تامر حسني بـ ناسيني ليه

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 11:13 م
تامر حسني - ناسيني
تامر حسني - ناسيني ليه
سعيد فراج
تجاوز كليب الفنان تامر حسني الجديد حاجز الـ28 مليون مشاهدة، بعد طرحه على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" في 16 فبراير الماضي، ليصل إجمالي مشاهداته مؤخرًا إلى 28 مليونا و320 ألف مشاهدة خلال 31 يومًا فقط.

«ناسيني ليه» من ضمن أغاني ألبوم تامر حسني الجديد «عيش بشوقك»، وهي من كلمات: تامر حسين، ألحان: تامر علي، توزيع موسيقي: وسام عبد المنعم، مكساج: هاني محروس، ماستر: أمير محروس، والكليب فكرة: تامر حسني، وإخراج: سعيد الماروق.

وتصدر تامر حسني ترتيب ألبومات عام 2018 بمشاهدات ألبومه "عيش بشوقك" التي وصلت إلى ربع مليار مشاهدة على "يوتيوب".

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