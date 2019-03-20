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مرأة

نوع من التوابل ينسف الكرش للأبد

الأربعاء 20/مارس/2019 - 01:00 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
يمكنك فى وقت قياسى نسف الكرش وحرق الدهون للأبد بمشروب سريع لتفتيت دهون الكرش والأرداف ومساعدتك على هضم أفضل، من خلال مشروب قدم موقع بولد سكاى الهندي مكوناته.

وكل ما تحتاجين لعمل المشروب:

ملعقة صغيرة من البابونج
ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر
ملعقة صغيرة من أوراق الجوافة
ملعقة صغيرة من الكمون
كوب ماء مغلي

طريقة التحضير والاستخدام:

ضعي جميع المكونات في كوب من الماء المغلي واتركيها لمدة ساعة ثم صفي المشروب وتناولي كوبين يوميًا في الصباح والمساء.

ويساعد هذا المشروب على تفتيت دهون البطن العنيدة بسرعة لا تتوقعينها.

ويمكنك المواظبة على المشروب التالى لمدة 7 أيام وستدهشك النتيجة.

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